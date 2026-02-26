Sargento do Corpo de Bombeiros de MS é condenado por importunação sexual

A Justiça condenou um 3º sargento do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul (CBMMS) pelo crime de importunação sexual, com base no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro. A decisão reconheceu a prática criminosa e fixou a responsabilização penal do militar nos termos da legislação vigente.

Segundo a parte dispositiva da sentença da Auditoria Militar, a pena imposta é de 1 ano de reclusão. O sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, podendo apelar em liberdade, caso não esteja preso por outro motivo.

Ainda conforme a sentença, no primeiro ano da suspensão, o sentenciado deverá prestar serviços gratuitos à comunidade, em instituição beneficente pública ou privada, a ser escolhida pelo juízo da execução penal, pelo período de sete horas semanais.

Deverá, ainda, informar bimestralmente suas atividades, comprovar o cumprimento da condição acima mencionada, não ser preso nem processado criminalmente, não mudar de endereço nem se ausentar da comarca por prazo superior a 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial e recolher-se à residência até às 22h, salvo se estiver em serviço.

A Justiça ainda fez um alerta de que os benefícios serão revogados caso o sentenciado descumpra qualquer uma das condições supracitadas. Após o trânsito em julgado da decisão, o nome do réu deverá ser incluído no rol dos culpados.

Da condenação, cabe recurso, e nomes não foram divulgados, assim como detalhes do crime, em razão do sigilo imposto aos autos.

