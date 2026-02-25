Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Justiça

STF julga decisão de Dino que suspendeu pagamento de penduricalhos

Benefícios são concedidos a servidores e não cumprem teto de 46,3 mil

25 fevereiro 2026 - 09h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Ministro Flávio DinoMinistro Flávio Dino   (Foto: Sophia Santos/STF)

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir nesta quarta-feira (25) se mantém a decisão individual do ministro Flávio Dino que suspendeu pagamento de penduricalhos nos Três Poderes. Esses benefícios são concedidos a servidores públicos e não cumprem o teto remuneratório constitucional, que é de R$ 46,3 mil.

No dia 5 de fevereiro, Dino determinou a suspensão dos penduricalhos que não estão previstos em lei. A decisão deve ser aplicada pelos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, que terão prazo de 60 dias para revisar e suspender o pagamento dessas verbas indenizatórias que não respeitam o teto.

Além disso, o ministro defendeu que o Congresso deve regulamentar o pagamento dos benefícios extrateto.

Após a decisão, diversas associações que representam juízes, promotores, defensores públicos e membros de tribunais de contas recorreram ao Supremo para manter o pagamento dos penduricalhos.

Ontem (24), o Supremo e a cúpula do Congresso deram o primeiro passo para regulamentar o pagamento e decidiram fechar um acordo para a criação de regras de transição para as verbas extrateto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de ser o autor dos tiros que mataram adolescentes é julgado hoje na Capital
Moraes é relator do processo
Justiça
Moraes diz que não há dúvida que irmãos Brazão mandaram matar Marielle
A vítima foi socorrida em estado grave
Justiça
Homem que atirou contra desafeto no Santa Luzia é julgado por tentativa de homicídio
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Assistente educacional pega 15 anos de prisão por estupro em escola de Campo Grande
STF; justiça
Política
Ordem dos Advogados aciona STF e pede fim do inquérito das Fake News
Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Política
STF proíbe governo de executar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Influenciador e marido são condenados por produção de conteúdo sexual com adolescentes
Justiça mantém preso homem que matou padrasto a facadas no Jardim Los Angeles
Justiça
Justiça mantém preso homem que matou padrasto a facadas no Jardim Los Angeles
Rodoviária de Campo Grande
Justiça
Justiça reconhece prescrição e nega reequilíbrio financeiro à concessionária da rodoviária
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software
Tecnologia
Com bolsa de R$ 5 mil, TJMS e UFMS abrem residência em Engenharia de Software

Mais Lidas

Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande