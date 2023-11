STJ nega pedido de ex-guarda para 'travar' julgamento do assassinato do Playboy da Mansão

O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejeitou o recurso apresentado pelo ex-guarda municipal Marcelo Rios referente à ação penal vinculada ao homicídio de Marcel Costa Hernandes Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão".

O crime ocorreu em 18 de dezembro de 2018. O recurso buscava a suspensão do processo que corre na Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul. Além de Rios, também são réus nesse processo Jamil Name Filho e o policial federal Everaldo Monteiro de Assis, com a previsão de irem a julgamento popular.

A defesa de Marcelo Rios recorreu ao STJ, pleiteando um habeas corpus e alegando falta de acesso a todas as provas provenientes da quebra de sigilo do ex-guarda. A intenção era obter uma liminar para interromper o processo em curso e, posteriormente, solicitar a anulação dos atos.

O Ministro Schietti, em sua decisão, requisitou ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) a remessa dos autos da 2ª Vara do Tribunal do Júri para o STJ. Além disso, solicitou a manifestação do Ministério Público.

O caso continua em tramitação.

