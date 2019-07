Suspeito de matar pastor, filho biológico de Flordelis dispensa advogados

Rauster Campitelli, com informações do R7

Suspeito de ter assassinado o pastor Anderson do Carmo, o filho biológico da deputada federal Flordelis, Flávio dos Santos, dispensou hoje (23) todos os advogados de defesa. As informações são da Record TV Rio. Segundo a emissora, Flávio disse que não queria mais os serviços dos defensores quando um dos advogados foi entregar a procuração que habilitaria a defesa ao processo principal.

Nesta segunda-feira (22), a advogada Alexandra Menezes já havia deixado o caso, alegando foro íntimo. Conforme a Lei, após protocolar o pedido de desligamento do processo, a contratada ainda deve permanecer na defesa por mais dez dias.

Ao R7, Maurício Mayr afirmou que tanto ele quanto os outros três advogados – Anderson Rolemberg, Flávio Atelier e Eduardo Matt – também decidiram sair da defesa por foro íntimo. “Não foi dispensa. Estamos saindo por foro íntimo, não vou adentrar o mérito,” disse Mayr.

A defesa também informou que a petição de renúncia será entregue amanhã (24). Flávio dos Santos, de 38 anos, foi preso um dia após a morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, assassinado com pelo menos 15 tiros na garagem da própria casa, em Pendotiba, bairro de Niterói, região Metropolitana do Rio.

Deixe seu Comentário

Leia Também