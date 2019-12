TJ-MS 40 anos: Entrega de homenagens a personalidades do Estado

Com auditório lotado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) realizou, na quarta-feira (3), solenidade em comemoração aos 40 anos do Poder Judiciário do MS com a outorga da Comenda Colar do Mérito Judiciário 2019.

A comenda do Colar do Mérito Judiciário é a mais alta homenagem entre os prestadores de serviços relevantes à cultura jurídica ou ao Poder Judiciário. “Este é o reconhecimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a seus membros, pelos relevantes serviços prestados à justiça sul-mato-grossense, ao longo da carreira na magistratura. Carreguem o orgulho por tudo que fizeram como desbravadores desse jovem Estado, berço do Pantanal, que guarda um futuro glorioso graças ao esforço de cada um dos senhores ao longo do que já vivemos como Mato Grosso do Sul”, disse o presidente do TJ-MS, desembargador Pashoal Leandro.

Entre os homenageados, estão personalidades como o governador Reinaldo Azambuja, o desembargador João Maria Lós, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa e o procurador-geral de Justiça, Paulo de Cezar Passos. Clique aqui e confira a lista completa de homenageados .

Confira algumas imagens da solenidade que foi realizada no plenário do Palácio da Justiça.

