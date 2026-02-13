Menu
Menu Busca sexta, 13 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Justiça

TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos

A portaria estabelece formulário eletrônico e define como casos devem ser acompanhados

13 fevereiro 2026 - 12h37Sarah Chaves
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Foi instituída uma portaria que padroniza os procedimentos para casos de tortura e maus-tratos envolvendo pessoas privadas de liberdade no Judiciário estadual. A medida foi publicada no Diário da Justiça na quinta-feira (12) e define como essas denúncias devem ser recebidas, registradas, acompanhadas e encaminhadas.

A nova regra vale para situações ocorridas em presídios, unidades socioeducativas e também para casos identificados durante audiências de custódia ou outros atos da área criminal. A proposta é organizar o fluxo de atendimento e evitar que relatos fiquem sem apuração.

Uma das principais mudanças é a criação de um formulário eletrônico único, que ficará disponível no site do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF). O documento poderá ser preenchido pela própria pessoa presa, por advogado, defensor público, membro do Ministério Público ou qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato, inclusive de forma anônima.

A portaria reforça que a tortura e o tratamento desumano são proibidos pela Constituição e por leis federais. Também segue orientações do Conselho Nacional de Justiça para que juízes façam perguntas claras durante audiências de custódia e registrem corretamente qualquer indício de agressão.

Caso surjam denúncias repetidas envolvendo a mesma unidade ou os mesmos agentes, o grupo responsável poderá abrir procedimento interno e comunicar a Presidência do Tribunal e a Corregedoria.

O Tribunal de Justiça também informou que irá promover capacitações para magistrados e servidores, com foco na prevenção, identificação e encaminhamento adequado dessas situações.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro do STF, André Mendonça
Justiça
Nomeado relator do caso Master, Mendonça se reúne com delegados da PF
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Conselho Tutelar defende apuração rigorosa sobre câmera em banheiro de escola pública
Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
Ministros - Foto: Reprodução / Flickr / STF
Justiça
'Linha dura', André Mendonça assume caso Master após saída de Toffoli
Ministro Edson Fachin -
Justiça
Caso Master: Fachin convoca ministros para tratar de menções a Toffoli
Zambelli segue presa na Itália
Justiça
Tribunal italiano encerra audiência sobre extradição de Zambelli
Clínica de reabilitação - Foto: Ilustrativa / Mariana Popczyk / Min. Cidadania
Justiça
Promotoria acompanha internações involuntárias e notifica clínica em Fátima do Sul
Ministro Dias Toffoli
Justiça
Toffoli admite sociedade em resort, mas nega pagamentos de Vorcaro
Câmara Municipal - Foto: Google Maps
Interior
Câmara está 'tranquila' sobre vereador investigado por violência doméstica em Glória de Dourados
Central de Atendimento ao Cidadão - Foto PMCG
Cidade
Prefeitura está proibida de cobrar IPTU acima da inflação para qualquer tipo de imóvel

Mais Lidas

Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Polícia
Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital