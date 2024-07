TJMS promove reunião sobre Metas Nacionais do CNJ para 2025

Vinícius Santos com informações do TJMS

Com participação de mais de 656 pessoas, entre magistrados e servidores que acompanharam remotamente, além dos 40 presentes fisicamente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizou uma reunião sobre as Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 2025 na segunda-feira, 8 de julho. O evento aconteceu no salão Pantanal, na sede do TJMS, e os magistrados e servidores que não puderam comparecer presencialmente puderam acompanhar por videoconferência.

O objetivo da reunião foi discutir e garantir a evolução na qualidade da prestação jurisdicional, proporcionando maior celeridade, transparência, efetividade e responsabilidade social, por meio do processo participativo das metas nacionais para 2025. Durante o evento, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, expressou sua gratidão e destacou a significativa participação. Ele elogiou o empenho de todos no cumprimento das metas atuais e nas sugestões para as metas de 2025.

O processo de construção e aprovação das Metas Nacionais envolve a cooperação de magistrados, servidores e sociedade, em consonância com a Resolução CNJ n. 221 de 2016. Dessa forma, o Tribunal de Justiça busca o aprimoramento contínuo da entrega de serviços à população.

