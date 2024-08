Tratorista acusado de matar segurança em Ivinhema será julgado por júri popular

O tratorista José Edilson da Silva Cordeiro, de 44 anos, preso pela confissão de ter matado o segurança Vitor Hugo Branquinho Camargo, de 25 anos, no dia 11 de novembro de 2023, na praça de eventos de Ivinhema, a 289 quilômetros de Campo Grande, enfrentará um júri popular. A decisão de pronúncia foi tomada pelo juiz Rodrigo Barbosa Sanches. A data do julgamento ainda será marcada.

Segundo a acusação, José Edilson disparou quatro vezes contra a vítima por motivo fútil e utilizando um recurso que dificultou a defesa de Camargo. O réu admitiu a autoria dos disparos tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo. Ele alegou que possuía a arma ilegalmente há mais de dez anos e que a usava frequentemente no trabalho.

Enquanto o processo tramita, José Edilson permanecerá preso, conforme decisão do magistrado. Ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para tentar evitar o júri popular através de sua defesa.

