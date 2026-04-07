Universidade leva atendimento jurídico gratuito ao Pátio Central nesta quinta-feira

A Faculdade Insted promove nesta quinta-feira (9) uma ação de atendimento jurídico gratuito à população no Pátio Central Shopping, em Campo Grande. O atendimento será realizado das 13h às 17h, no Espaço de Eventos, localizado no 1º piso do shopping.

A iniciativa é realizada por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição e oferece orientação e atuação em áreas como cível, família, consumidor e sucessões. Também haverá orientação em temas como direito penal, trabalhista, previdenciário e outras áreas do direito.

A proposta é ampliar o acesso da população a serviços jurídicos e, ao mesmo tempo, proporcionar prática aos acadêmicos da instituição.

Data: 09/04

Horário: das 13h às 17h

Local: 1º Piso – Espaço de Eventos

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