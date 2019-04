Novo desembargador, Zaloar Murat, inicia atividades na 3ª Câmara Criminal

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O mais novo integrante do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS), desembargador Zaloar Murat Martins de Souza participou na quinta-feira (25) da sessão de julgamento da 3ª Câmara Criminal.

Um dia após a sua posse realizada na última quarta-feira (24), o desembargador Zaloar compôs a sessão e foi muito bem recebido por todos os pares e advogados que participaram.

O presidente do colegiado, desembargador Jairo Roberto de Quadro, deu as boas-vindas e lembrou-se do tempo em que também trabalharam juntos na Comarca de Dourados.

Os desembargadores Luiz Claudio Bonassini da Silva e Dileta Terezinha Souza Thomaz, integrantes da Câmara, além da procuradora Lenirce Aparecida Avallaneda Furuya, parabenizaram o novo desembargador pela promoção e pelo excelente trabalho realizado ao longo dos anos dedicados à judicatura.

