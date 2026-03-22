O presidente Lula estará em Campo Grande neste domingo (22) para participar do Segmento de Alto Nível da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS). O evento reúne autoridades nacionais e internacionais para discutir ações de preservação da biodiversidade e proteção da fauna migratória, colocando o Brasil no centro das negociações ambientais globais.

A agenda ocorre no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo e marca o início da participação política de alto nível na conferência, que segue até sábado (29). Além de Lula, participam a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o secretário-executivo da pasta, João Paulo Capobianco, que preside a COP15, e o presidente do Paraguai, Santiago Peña. O encontro tem como objetivo reforçar compromissos internacionais e alinhar estratégias que conciliem desenvolvimento, infraestrutura e conservação ambiental.

Ao longo da semana, a programação inclui sessões plenárias, reuniões técnicas e grupos de trabalho que vão discutir temas como mudanças climáticas, conectividade ecológica e impactos das atividades humanas nas rotas migratórias. Também estão previstas análises de propostas para inclusão e revisão de espécies protegidas pela convenção, além de planos de ação voltados a animais marinhos, aves e espécies terrestres.

Com a presença do presidente, o acesso à área administrativa do Parque dos Poderes será restrito a partir das 12h deste domingo (22), como parte do esquema de segurança montado para o evento. A região será tratada como Área de Segurança Nacional, conforme diretrizes do Comando Militar do Oeste (CMO), o que implica mudanças no trânsito de veículos e circulação de pedestres.

Segundo o Detran-MS, quem segue pela Avenida Afonso Pena em direção à Avenida Mato Grosso poderá acessar a Avenida do Poeta apenas até a rotatória do Beirute, sendo necessário retornar. No sentido oposto, o tráfego será permitido somente até a rotatória da Agesul. As alterações também impactam o projeto “Amigos do Parque”, que terá ajustes pontuais na programação.

Agentes de Segurança Viária estarão no local para orientar a população e garantir o cumprimento das medidas durante o período de restrição.

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