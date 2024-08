JD1TV: Fazendeiro flagra chamas 'cercando' fazenda em Miranda

Um fazendeiro registrou a situação em uma propriedade, identificada apenas como Fazenda Bahia Bonita, em Miranda, que acabou "cercada" pela fumaça e chamas dos incêndios que atingem o Cerrado sul-mato-grossense.

No vídeo, é possível ver o contraste entre o céu escuro devido a fumaça e poeira resultante dos incêndios e o céu limpo, claro e com nuvens, em regiões onde as chamas ainda não chegaram.

Junto do vídeo, o fazendeiro também compartilhou uma mensagem de ajuda, onde afirma que "estão todos desesperados", além de pedir ajuda e "oração para que Jesus envie chuva".

Confira o vídeo:

