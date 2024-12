Planalto libera R$ 6,5 bilhões para recuperação de áreas atingidas por clima extremo

A Presidência da República liberou, por meio de medida provisória editada nesta terça-feira (24) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, R$ 6,5 bilhões em crédito extraordinário para a recuperação de áreas afetadas por eventos climáticos extremos.

Esses recursos poderão ser usados pelo Ministério das Cidades para viabilizar a recuperação da infraestrutura das áreas afetadas por tragédias do tipo.

No início do mês, a presidência já tinha editado uma medida provisória que autorizava a União a participar de um fundo privado administrado pela Caixa Econômica Federal, esse também para a recuperação de áreas atingidas por desastres.

Segundo a Presidência, essas verbas serão destinadas, neste momento, ao Rio Grande do Sul, atingido por uma série de enchentes entre abril e maio deste ano.

