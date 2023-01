OPINIÃO: Os egos enlouquecidos

“O ego é o pior inimigo do Eu, mas o Eu é o melhor amigo do ego. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor”. Essa citação do antiquíssimo texto Baghavad Gita é atualíssima para explicar essa verdadeira neurose coletiva que atinge uma parte, minoritária, de nossa população.

Da mesma forma, a também antiga citação de Heráclito de Éfeso cabe como uma luva nesse cenário: “o fanatismo é o mal sagrado”.

Estou estupefato, senão enojado, com a atitude de algumas pessoas, que eu tinha em consideração como esclarecidas, muitas delas com relação de amizade antiga, quando, diante do quadro estarrecedor dos NOSSOS IRMÃOS yanomamis, tentam não enxergar ou esconder a dimensão da tragédia e, pior, atacam agressivamente com palavras – e até ameaças – quem está enxergando realmente a situação.

O ego inflamado dessas pessoas não lhes permite reconhecer que erraram na sua livre opção política, gritam que tudo é falso, é invenção da “mídia comprada”, do “comunismo”...

Aliás, essa de taxar seus adversários ideológicos– que eles veem como inimigos – como “comunistas” é de dar frouxos de risos, apesar do momento sombrio que atravessamos. Mas não vale a pena nem prosseguir nesse esclarecimento porque o EGO sufocou o livre arbítrio dessas pessoas, e não lhes é permitido admitirem o erro por terem se fanatizados na idolatria de um sujeito com claros sinais de psicopatia.

A outra face dessa loucura é a polarização: para esses doentes, quem não concorda com o seu ídolo, necessariamente é apoiador do “outro lado”. Talvez essa seja o grande entrave da nossa democracia.

De minha parte, sempre disse: “hay gobierno, soy contra”! Entendam: não consigo enxergar nenhum governo em que votei e nos diversos em que trabalhei, sem a necessária atitude CRÍTICA.

Mas esses pobres coitados, doentes, não conseguem se libertar dessa verdadeira obsessão espiritual em que estão metidos.

A minha idade já me permite não aceitar mais a convivência e conivência com esses seres de energia negativa: estou cortando sem nenhuma pena ou dó!

E por último, considero bolsonaristas e luloafetivos farinhas do mesmo saco. Sendo muito ranziza, parte “boa” do ego: fanáticos, tenho dito e não me encham o saco, estou protegendo o meu EU. Não tenho doçura e paciência de Chico Xavier.

