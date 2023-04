OPINIÃO: Por que 100 dias?

Eu não sei o porquê desta ansiedade dos governos em apresentar resultados em 100 dias. Neste prazo nada se projeta e não se consegue sequer concluir um processo licitatório.

Um Governo que assume tem que primeiramente se organizar e daí começar a executar. Se tiver a humildade de dar sequência ao que o Governo anterior, seja qual for, estiver fazendo de positivo já está de bom tamanho. Mas não é isto que acontece. Infelizmente os Governos querem inventar e demonstrar que no curtíssimo prazo de cem dias já mostraram a que vieram. E isto é impossível!

Antes de tudo, é necessário evitar que as coisas piorem, e aí até vejo o Governo Lula indo bem. O que me preocupa é que, aparentemente, o “establishment” governamental ainda não sabe o que quer, e é sabido que “não existe vento a favor de quem não sabe onde quer chegar”.

Governos tem missões a cumprir. Sarney, com fracassos em alguns setores, cumpriu a missão de “liquidar” com a estrutura ditatorial estabelecida. Collor assumiu com as missões de acabar com a inflação e com a corrupção. Até modernizou um pouco os automóveis, mas fracassou nas duas missões basilares. Coube a Itamar prestigiar Fernando Henrique Cardoso para que um tiro certeiro atingisse a inflação. Conseguiu. FHC consolidou o Plano Real e um novo e moderno modelo de Estado, com as privatizações e criação de Agências Reguladoras. Missão cumprida! Lula, assumiu um país mais moderno e com a democracia consolidada. Era hora de fazer com que estes benefícios chegassem aos mais humildes e esta missão também foi cumprida. Dilma não encontrou um rumo e deu no que deu. Temer, com velocidade surpreendente, em dois anos de um governo responsável e reformista, cumpriu com louvor a missão de recolocar o país nos trilhos. Bolsonaro tinha a missão de provar que um Governo de Direita, liberal na economia e conservador nos costumes, poderia dar certo em uma Democracia. E poderia. Quem errou foi ele que partiu de pronto para o “Nós x Eles” e desistiu da convivência democrática.

E o Lula 3? Qual seria a missão natural deste terceiro Governo Lula? Eu penso que reconstruir o tecido democrático com uma mínima pacificação do país e a retomada de um crescimento econômico pujante com a inclusão dos mais humildes no processo.

Pois bem, Lula com sua retórica tem atrapalhado a primeira das missões. Parece é desejar a continuação do conflito. E o PT? Este além de estimular o confronto, atrapalha o Governo ao querer exigir que a segunda missão seja cumprida com uma rapidez artificial.

Da minha parte penso que, no lugar de pirotecnia, ao se completarem 100 dias deste governo, o que se faz necessário são correções de rumo no jeito de ser tanto do Presidente quanto do seu Partido. Estas sim são urgentes para que, no tempo adequado, os tais resultados venham a acontecer.

