504 vagas de emprego são ofertadas na Capital nesta quinta-feira

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece 504 vagas de emprego para trabalhar em Campo Grande, nesta quinta-feira (19). Mais de 1500 vagas estão disponíveis nas cidades do interior do Estado.

Há vagas nas áreas de açougueiro, alinhador de pneus, atendente de balcão, vendedor, eletricista, operador de máquinas pesadas, padeiro, pintor e serralheiro. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Há também oportunidades para trabalhadores com deficiência.

A agência de emprego fica na rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro e atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

