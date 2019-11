TJ-MS abre seleção para estagiários

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) anunciou nesta quarta-feira (6) a abertura do processo seletivo de estagiários de direito para a comarca de Bataguassu. Para se candidatar, precisa ser aluno regularmente matriculado em instituição pública ou particular. As inscrições vão até ás 19 horas do dia 22 de novembro, na secretaria do Foro.

O estágio receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, com carga horária de 5 horas por dia, de segunda a sexta-feira, durante um ano.

As provas vão acontecer no dia 7 de dezembro, começando ás 8h e terminando ás 11h, e realizadas no Centro Educacional Juventude do Amanhã (Ceja), no Jardim Santa Maria.

O concorrente deverá chegar com 30 minutos de antecedência ao início da prova, portar documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, e se atentar a vestimenta, sendo proibida a entrada de bermuda, chinelo ou boné.

O caderno de questões será composto por 10 questões de Língua Portuguesa e 30 questões de Direito (Direito Civil e Processual Civil, Direito Penal e Processual Penal).

O gabarito será liberado a partir de 48 horas da realização da prova e a listagem geral, com ordem de classificação e nome dos aprovados, será a partir do dia 9 de dezembro.

