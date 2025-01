Ibama abre concurso com 460 vagas para analistas e salários de até R$ 11 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) lançou, nesta sexta-feira (24), o edital para o concurso público que oferece 460 vagas para analistas de nível superior.

A organização do certame ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As 460 vagas estão divididas entre 130 para analistas administrativos e 330 para analistas ambientais, distribuídas pelas 27 unidades da federação.

A remuneração inicial será de R$ 9.994,60 para ambos os cargos, com a possibilidade de acréscimo de gratificação por qualificação conforme a formação do candidato, podendo chegar a R$ 11.381,60 para quem tiver doutorado. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser realizadas entre 30 de janeiro e 18 de fevereiro, no site do Cebraspe, e a taxa de inscrição é de R$ 95. O pagamento deve ser feito até o dia 20 de fevereiro, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), com opção de pagamento via Pix.

Além disso, candidatos que sejam doadores de medula óssea ou que estejam cadastrados no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre 30 de janeiro e 18 de fevereiro.

A aplicação das provas objetivas e da prova discursiva ocorrerá no dia 6 de abril, nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal.

Os candidatos terão 4 horas e 30 minutos para realizar as provas, que serão compostas por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. A prova discursiva será uma redação de até 30 linhas, valendo até 20 pontos.

O resultado preliminar das provas objetivas será divulgado 8 de abril e a divulgação do resultado final está prevista para 7 de maio.

Além das provas, candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência ou candidatos negros passarão por avaliações adicionais, como a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação.

