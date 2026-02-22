Menu
Inscrições para vagas de operador na Sanesul terminam na terça (25)

A empresa oferece salário de R$ 3 mil e benefícios; prazo já está na reta final

22 fevereiro 2026 - 17h48Sarah Chaves

Com o prazo de inscrição já na reta final, os interessados em disputar uma das vagas abertas pela Sanesul precisam fazer o cadastro até às 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2026 para o processo seletivo simplificado para operador de equipamentos automotivos.

Ao todo, são oferecidas 16 vagas distribuídas em 15 municípios de Mato Grosso do Sul, contemplando diferentes regiões do Estado. As oportunidades estão em Aral Moreira, Bataguassu, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Inocência, Itaquiraí, Jateí, Naviraí, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Selvíria, Sidrolândia e Três Lagoas.

Os profissionais selecionados irão cumprir jornada de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3 mil. Além do salário, a empresa oferece vale-alimentação, plano de saúde e assistência odontológica, conforme prevê o acordo coletivo da categoria.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “C” ou superior dentro do prazo de validade e experiência comprovada na função.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Sanesul. A orientação é que os candidatos não deixem para a última hora e verifiquem atentamente as exigências previstas no edital, além da documentação necessária para efetivar a candidatura.

