Prefeitura elabora seletiva para emprego de Jovem Aprendiz

Por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, a Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a BTCC Conexão Clientes, realizarão a Seletiva do 1º emprego de Jovem Aprendiz Call Center.

A seletiva acontece no dia 12 de dezembro, às 8h30, no Centro de Comércio Popular Jacarezão, localizado na avenida Costa e Silva n° 1.200, possuindo 60 vagas. Todas as vagas também estão disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcD).

Segundo o organizador de relações Institucionais Carlos Roboton, a oportunidade para o jovem aprendiz é a criação de perspectiva de futuro. ‘’É de suma importância a criação de vagas de emprego para jovens sem nenhuma experiência no mercado. Com estas ações, construímos caminhos melhores para nossos jovens’’, explica.

Conta com salário fixo, auxílio alimentação, plano de saúde e odontológico e vale transporte. Além de um curso profissionalizante semanalmente em instituição parceira com 30h semanais.

Para participar o jovem deve comparecer no dia 12 de dezembro, no Centro de Comércio Popular Jacarezão, munido de documentos pessoais (RG, CPF, CNH e para os homens carteira de reservista das forças armadas).

Requisitos:

-Ter entre 18 a 22 anos

-Ensino médio cursando ou completo

-Não ter registros na carteira de trabalho (exceto se for como Menor ou Jovem Aprendiz em outras empresas)

-Ter disponibilidade no período matutino e vespertino

