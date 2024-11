R$ 665 a R$ 996: 'Emprega CG' abre vagas para Jovem e Menor Aprendiz

Com 50 vagas de emprego disponíveis, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza mais uma edição do programa 'Emprega CG/Balcão de Empregos' nesta sexta-feira (22), na sede da instituição, em Campo Grande. A seleção é voltada para candidatos com idades entre 15 e 23 anos.

A triagem será realizada das 13h às 16h, com salários variando entre R$ 665,00 para jornadas de 4 horas diárias e R$ 996,00 para jornadas de 6 horas diárias. Todas as vagas incluem um curso de formação gratuito e registro em carteira de trabalho.

O atendimento será feito por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas. A seleção ocorrerá no piso térreo do prédio da Funsat, localizado na Rua 14 de Julho, 992 - Vila Glória.

A iniciativa conta com a parceria do Instituto João Bittar e proporcionará contratações imediatas, além de formação de cadastro reserva para futuras oportunidades de emprego em Campo Grande.

