"A gente vai se reencontrar", amigos choram a morte de vizinhos no Coophavilla II

"Por que te tiraram de mim de nós? Por que tanta maldade? Volta aqui e me diz que é mentira", implora a irmã de Thiago Anguita Ferreira, de 35 anos, morto na noite de sexta-feira (20) enquanto bebia com o vizinho na rua Naim Dibo, no bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Muito querido por todos, familiares e amigos usaram as redes sociais para se despedir e também chorar a morte de Thiago.

"Eu te amo cara e vou pra sempre te amar. Estamos juntos até o fim da guerra, como você me dizia. Logo a gente vai se reencontrar", publicou a irmã.

Mais contida, a mãe do rapaz fez comentários em algumas publicações feitas por amigos e parentes. "Meu menino me deixou! Super paizão", disse. Em outro comentário ela falou sobre lutar por justiça pelo filho. "Quem fez essa maldade! Vai pagar! Vou lutar por justiça por meu filho!".

Como a execução aconteceu durante a noite, muitos colegas acordaram recebendo a notícia da morte de Thiago. Incrédulos, muitos dizem ainda não acreditar no que aconteceu.

"Descansa em paz meu amigo.... Sem acreditar até agora", compartilhou um colega. "Acordar com essa notícia... Vai em paz parceiro independente de tudo era um moleque puro e 100% humilde", disse outro.

Amigo de infância de Thiago descobriu pelas redes sociais e lamentou não estar em Campo Grande para se despedir. "Eu não acredito nisso cara, te conheço desde criança e estou longe agora é não irei conseguir me despedir mas irei te visitar a sim que eu chegar", disse ele em um comentário.

Lugar errado na hora errada Na execução, o vizinho de Thiago, identificado como Teófilo de Almeida Neto, de 61 anos, conhecido como 'Neto' também faleceu após ser atingido por três disparos.

Vizinhos comentaram que o homem era muito querido na região, pois 'não fazia mal a ninguém'. As homenagens nas redes sociais se estenderam também a Neto. "Descanse em paz meu amigo".

"Muito triste. Tudo aconteceu na rua da casa da minha mãe. O Neto não fazia mal pra ninguém", publicou uma colega de Teófilo.

Morto com 30 tiros De acordo com as informações apuradas pelo JD1 Notícias ainda ontem no local, Thiago foi perseguido e executado com cerca de 30 disparos ao ser pego de surpresa pelo autor.

Conforme o boletim de ocorrência, duas pessoas em motos separadas passaram pelo local encapuzadas. Uma delas, o autor dos disparos, chegou a descer do veículo e perseguir Thiago até os fundos da casa de seu vizinho.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegaram no local as vítimas já estavam sem vida.

Por morar próximo ao local do crime, as equipes policiais fizeram uma vistoria na casa onde Thiago morava. Dentro da residência foram encontradas duas mochilas com 15 kg de maconha. Thiago tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. No momento em que foi executado usava uma tornozeleira eletrônica, que estava carregada.

