'A raça fedida dela', diz mulher ao insultar vizinha durante briga em Campo Grande

Uma mulher de 38 anos foi alvo de injúria racial durante uma briga com uma vizinha durante o domingo (8), no bairro Jardim Petrópolis, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou na manhã do mesmo dia, quando a vítima saiu de casa com o marido e encontrou dejetos de esgoto ou de caixa de gordura jogados na rua, em frente à residência, o que causava forte odor no local.

De acordo com o relato, o casal tentou conversar com vizinhos que se mudaram recentemente para um imóvel próximo, mas a conversa terminou sem solução.

Ainda conforme o registro, a mulher entrou em contato com a proprietária do imóvel para relatar o problema e pedir que ela orientasse os inquilinos. A vítima também afirmou que, desde a mudança dos moradores, têm ocorrido episódios frequentes de som alto, gritaria e desordem, que estariam prejudicando o sossego da vizinhança

Após a situação, a vizinha de 57 anos teria ido até o portão da casa da vítima e iniciado uma discussão. Conforme o boletim, a mulher passou a gritar e fazer ofensas contra a moradora, chamando-a de “macumbeira” e “infértil”. A vítima afirma que a situação foi registrada por câmeras de segurança da residência.

Ainda de acordo com o relato, enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar, a vizinha continuou com xingamentos e teria feito ofensas relacionadas à raça da vítima, dizendo que “a raça dela fedia”, entre outras expressões.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Conforme o registro, os policiais orientaram as partes sobre perturbação do sossego e recomendaram que a vítima registrasse a ocorrência.

A mulher relatou ainda que precisou limpar os dejetos com desinfetante e que uma chuva posterior ajudou a reduzir a sujeira na rua.

O caso foi registrado como injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

