Menu
Menu Busca segunda, 09 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

'A raça fedida dela', diz mulher ao insultar vizinha durante briga em Campo Grande

A vítima alegou ter sido ofendida ainda com outras palabras de baixo calão proferidas pela suspeita

09 março 2026 - 14h42Brenda Assis
Depac CentroDepac Centro  

Uma mulher de 38 anos foi alvo de injúria racial durante uma briga com uma vizinha durante o domingo (8), no bairro Jardim Petrópolis, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou na manhã do mesmo dia, quando a vítima saiu de casa com o marido e encontrou dejetos de esgoto ou de caixa de gordura jogados na rua, em frente à residência, o que causava forte odor no local.

De acordo com o relato, o casal tentou conversar com vizinhos que se mudaram recentemente para um imóvel próximo, mas a conversa terminou sem solução.

Ainda conforme o registro, a mulher entrou em contato com a proprietária do imóvel para relatar o problema e pedir que ela orientasse os inquilinos. A vítima também afirmou que, desde a mudança dos moradores, têm ocorrido episódios frequentes de som alto, gritaria e desordem, que estariam prejudicando o sossego da vizinhança

Após a situação, a vizinha de 57 anos teria ido até o portão da casa da vítima e iniciado uma discussão. Conforme o boletim, a mulher passou a gritar e fazer ofensas contra a moradora, chamando-a de “macumbeira” e “infértil”. A vítima afirma que a situação foi registrada por câmeras de segurança da residência.

Ainda de acordo com o relato, enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar, a vizinha continuou com xingamentos e teria feito ofensas relacionadas à raça da vítima, dizendo que “a raça dela fedia”, entre outras expressões.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Conforme o registro, os policiais orientaram as partes sobre perturbação do sossego e recomendaram que a vítima registrasse a ocorrência.

A mulher relatou ainda que precisou limpar os dejetos com desinfetante e que uma chuva posterior ajudou a reduzir a sujeira na rua.

O caso foi registrado como injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Bombeiros salvam bebê que estava engasgado em Chapadão do Sul
Polícia
VÍDEO: Bombeiros salvam bebê que estava engasgado em Chapadão do Sul
Suspeito de tentar sequestrar criança em Corumbá é preso
Polícia
Suspeito de tentar sequestrar criança em Corumbá é preso
Produtos foram recolhidos pelo DOF
Polícia
Suspeito abandona carro com R$ 620 mil em defensivos agrícolas na MS-384
Operação no Pantanal resgata 12 trabalhadores e garante R$ 1,9 milhão em indenizações
Polícia
Operação no Pantanal resgata 12 trabalhadores e garante R$ 1,9 milhão em indenizações
Carro com várias caixas de cigarro foi apreendido
Polícia
Motorista foge e abandona SUV com R$ 175 mil em cigarros em Rio Brilhante
DP de Itaquiraí
Polícia
Caminhoneiros são presos por matar homem em posto de combustíveis de Itaquiraí
A simulação aconteceu nesta segunda-feira
Polícia
Arma utilizada no assassinato de Nilza em Coxim é encontrada pela polícia
Suspeito foi preso por tentativa de feminicídio
Polícia
Suspeito de esfaquear mulher no rosto em tentativa de feminicídio é preso em MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é encontrado morto pela vizinha no Residencial Ana Maria do Couto
Polícia Civil de Maracaju
Polícia
Homem é preso por importunação sexual em academia de Maracaju

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Imagens enviadas por amigos
Polícia
Amigos contestam versão sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis