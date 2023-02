'A verdade vai chegar': Jovem acusado de estupro no Canguru se diz inocente; assista

O jovem, de 21 anos, apontado como suspeito de ter cometido um suposto estupro em uma criança, de 2 anos, no Jardim Canguru, publicou um vídeo nas redes sociais na quinta-feira (16), alegando ser inocente das acusações que vem sofrendo, em Campo Grande.

No vídeo, o rapaz alega que foi na delegacia prestar esclarecimentos e depois foi liberado, afirmando que seu sobrinho também passou por depoimento especial. Em relação à namorada, que quem denunciou o caso, disse que ela entrou em contradição algumas vezes.

"Tudo o que vocês estão falando é mentira, eu não fiz isso", disse no vídeo. O jovem acusa a mulher de ter ido à imprensa denunciá-lo por um caso que não fez, e que nem chegou a ser registrado na polícia.

"A verdade vai chegar e eu vou provar que não fiz nada com essa menina. Quem me conhece vai saber que eu nunca ia fazer isso com uma criança, eu tenho uma sobrinha, eu tenho um filho", finalizou.

Relembre - O jovem foi acusado de ter estuprado e espancado uma menina, de 2 anos, que é filha de sua namorada, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. O suposto caso teria ocorrido no último final da semana.

Nas redes sociais, moradores começaram a espalhar foto do rapaz no intuito de encontrá-lo e denunciá-lo para a polícia.

