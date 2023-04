Abandonada há meses, casa é incendiada no Universitário

No início da madrugada desta quinta-feira (13), um incêndio de grande proporção destruiu uma residência no bairro Universitário, em Campo Grande. O local estaria abandonado há vários meses e estaria sendo frequentado por usuários de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve pelo local e conversou com um rapaz, de 28 anos, filho do proprietário da residência, informando que o pai estava em Sidrolândia a trabalho.

O Corpo de Bombeiros atuou rapidamente na contenção das chamas e controlou o incêndio. Foi informado aos militares que não houve vítimas, mas danos ao imóvel, que já se encontrava em péssimo estado de conservação.

Ainda no registro foi afirmado que não foi possível constatar as causas do incêndio.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

