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Abordagem a carro de app termina com trio preso com droga e arma em Campo Grande

Os trÃªs foram presos e encaminhados ao Cepol (Centro Especializado de PolÃ­cia Integrada), onde permanecem Ã  disposiÃ§Ã£o da JustiÃ§a

18 marÃ§o 2026 - 10h11VinÃ­cius Santos
Divulgação / PMMSDivulgaÃ§Ã£o / PMMS  

Policiais militares da Força Tática da 10ª CIPM prenderam dois homens e uma mulher por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Campo Grande. A ocorrência teve início após a abordagem a passageiros de um carro de aplicativo na região do bairro Vila São Jorge da Lagoa, na terça-feira (17).

Os policiais abordaram o veículo e os indivíduos, sendo localizado com eles um tablete de cocaína, pesando cerca de 500 gramas. Posteriormente, em diligências em um segundo endereço, foi feito contato com a mulher.

Durante varredura na residência, ela entregou à equipe uma arma de fogo, marca Taurus, modelo Magnum .357, com cinco munições intactas e uma deflagrada. Diante do forte odor de entorpecentes no local, foi realizada nova varredura no interior da casa, sendo localizado um conjunto de caixas com vários papelotes de cocaína, totalizando 916 gramas.

Diante dos fatos, os três foram presos e encaminhados ao Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), onde permanecem à disposição da Justiça.

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