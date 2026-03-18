AÃ§Ã£o da ForÃ§a TÃ¡tica prende traficante armado em Campo Grande

Um homem, de 38 anos, foi preso por tráfico de drogas em ação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar, na avenida Ana Rosa Castilho Ocampos, na região do bairro Jardim Montevidéu, em Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 22h20 de terça-feira (17).

Além da prisão, os militares apreenderam: um celular; duas porções de substância análoga à maconha, totalizando 328 gramas; 12 porções de substância análoga à cocaína, que somaram 12,5 gramas; uma balança de precisão; R$ 150,00 em dinheiro; um revólver da marca Rossi, calibre .38; três munições do mesmo calibre; e um veículo Renault Sandero, ano 2017, de cor branca.

Inicialmente, o suspeito não obedeceu à ordem de parada, sendo necessária a realização de acompanhamento tático. Posteriormente, foi alcançado, preso e encaminhado à delegacia, após a constatação dos crimes.

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