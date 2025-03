AÃ§Ã£o da PM no Nova Lima fecha ponto de trÃ¡fico disfarÃ§ado em loja de conveniÃªncia

Na noite desta quarta-feira (19), a Força Tática da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prendeu um homem de 22 anos, acusado de tráfico de drogas. Segundo a polícia, o suspeito usava uma loja de conveniência, localizada na rua Santo Augusto, região do bairro Nova Lima, em Campo Grande, como "fachada" para a venda de entorpecentes.

A ação começou quando os policiais abordaram um usuário de drogas nas imediações do estabelecimento. Durante a revista, os agentes encontraram em sua cueca uma porção de maconha. Segundo a polícia, o homem confessou que havia adquirido a droga na conveniência.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências no estabelecimento e abordaram o responsável pelo comércio. Segundo a polícia, o traficante de 22 anos admitiu que usava a loja para traficar e informou que parte da droga estava nas prateleiras e outra parte em seu bolso. Durante a busca, foram encontradas 11 porções de maconha e 19 papelotes de cocaína.

Além das drogas, a polícia apreendeu R$ 1.294,00 em dinheiro, três máquinas de cartão de crédito, um caderno com anotações suspeitas relacionadas ao tráfico e um celular. O suspeito foi preso em flagrante e algemado.

Tanto o usuário quanto o traficante foram levados para o Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL). A droga e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

O usuário foi liberado após a formalização das providências legais. Já o acusado de tráfico permanece preso em flagrante e será apresentado à Justiça nas próximas horas para a audiência de custódia.

