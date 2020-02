Ação "Rodovida Cidade" conscientiza sobre uso do cinto de segurança

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado pendurado por cinto no banheiro de sua residência

A Concessionária de Rodovia Sul-mato-grossense (CCR MSVia) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Municipal e Detran-MS realizaram a ação ‘Rodovida Cidades’, neste sábado (22), com início às 8h, no Terminal Rodoviário Senador Antônio Mendes Canale, em Campo Grande.

O objetivo é conscientizar todos os usuários do transporte, com a distribuição de materiais educativos e orientação aos passageiros sobre a importância do uso de cinto de segurança e ingestão de bebida alcoólica com direção.

O responsável pela ação, inspetor da PRF Fabio Roberto Sodré, afirma que é através dessa ação que propagado o hábito de usar o cinto. ‘’Em média, 40% das pessoas não têm o hábito de usar o cinto nos transportes coletivos’’, reforça.

A meta é abordar de 15 a 20 coletivos e, em torno de 500 pessoas. O inspetor assegura que o intuito é diminuir acidentes envolvendo esse tipo de veículo.

