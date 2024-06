Achando que vai ajudar filha a pagar contas, mulher perde mais de R$ 8 mil em golpe

Uma mulher, de 62 anos, perdeu mais de R$ 8 mil depois de cair em um golpe durante a quarta-feira (29), na cidade de Nova Andradina. Ela achou que estava mandando dinheiro para ajudar a filha.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o estelionatário entrou em contato com a mulher via WhatsApp. Ele então disse ser a filha da vítima, que havia trocado de número e pediu ajuda financeira para pagar umas contas.

Acreditando estar falando mesmo com a filha, ela fez vários pagamentos via Pix, que totalizaram R$ 8.072,00. Apenas depois de perder o dinheiro, é que ela percebeu ter sido vítima de um golpe.

O caso foi então registrado como estelionato na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

