Acho que vi um gatinho! Filhote de jaguatirica é encontrado às margens de rodovia

Um filhote de jaguatirica foi encontrado sozinho em às margens de uma estada vicinal e entregue as equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante, durante o final de semana.

Conforme as informações da Polícia Militar Ambiental, o homem que encontrou o ‘gatinho’ disse que não sabia se o animal havia se perdido da mãe ou se ele morreria sozinho caso continuasse no local. Ele chegou ainda a procurar pela mãe do filhote nas redondezas, mas não a encontrou.

A equipe da PMA foi até o local, o alimentou e o hidratou. O bicho será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital, que o acompanhará até sua possível reintrodução na natureza.

