Uma mulher ainda não identificada morreu em um acidente de trânsito na noite deste sábado (21), nas proximidades da rodoviária de Paranaíba.

De acordo com informações divulgadas pelo site Paranaíba News, a vítima conduzia uma bicicleta elétrica quando se envolveu na colisão com um carro. A suspeita inicial é de que ela trafegava na contramão da via no momento do acidente.

Equipes de atendimento de emergência foram acionadas e estiveram no local para prestar socorro, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas. No local, um retrovisor quebrado ficou sobre o asfalto, o que pode auxiliar nas investigações sobre a dinâmica da colisão.

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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