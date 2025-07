Agora: Acidente congestiona a Mato Grosso na região do Carandá Bosque

Um acidente na manhã desta sexta-feira (11), travou o trânsito de quem seguia pela Avenida Mato Grosso no cruzamento com a Avenida Antônio Teodorowich, próximo à Via Park que ficou completamente fechada.

Informações iniciais levantadas no local é de que um carro teria capotado no meio da pista, o que levou a dezenas de motoristas a ficarem no congestionamento.

Ainda não há detalhes do que teria causado o acidente.

