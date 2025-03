Acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (20), deixou a frente de um Hyundai HB20 completamente destruída no Portal do Panamá, em Campo Grande.

Informações recebidas pela reportagem, apontam que a colisão entre o carro e um Volkswagen Gol aconteceu no cruzamento das ruas Colheiros com Mergulhão.

A principal suspeita é que o HB20 estivesse seguindo pela rua Mergulhão e não teria respeitado a preferencial da via, atingindo a lateral do Gol, que seguia pela rua Colheiros, a preferencial.

Apesar do impacto ser forte, só houve danos materiais nos dois veículos e nenhum dos motoristas ficou ferido. O Juizado de Trânsito esteve pelo local.