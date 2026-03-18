Acidente deixa mulher e crianças feridas no centro de Nova Andradina

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (18), no cruzamento da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade com a Rua Miguel Fabrício Duarte, na região central de Nova Andradina.
Segundo informações do site Jornal da Nova, um carro avançou o sinal de Pare e acabou atingindo uma bicicleta elétrica, que transportava uma mulher, de 26 anos, e duas crianças, de 1 e 5 anos. Com o impacto, os três caíram no chão e sofreram ferimentos leves.
As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Regional para avaliação médica.
O motorista do carro permaneceu no local e aguardou a chegada da Polícia Militar. As causas do acidente serão investigadas.
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