Acidente deixa quatro mortos e dois gravemente feridos na BR-163

Acidente entre uma caminhonete e um Fiat Argo deixou quatro mortos e dois gravemente feridos na noite desta sexta-feira (10), na BR-163, saída para Cuiabá, a cerca de 10 km de Campo Grande.

Informações iniciais apuradas pelo JD1 Notícias apontam que algumas das vítimas ficaram presas as ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e está neste momento no local do acidente.

A dinâmica inicial da colisão aponta que a caminhonete seguia sentido Cuiabá/Campo Grande quando acabou colidindo frontalmente com o Argo, que seguia no sentido contrário.

O JD1 apurou ainda que entre as vítimas socorridas está uma adolescente, de aproximadamente 16 anos, que foi encaminhada às pressas para a Santa Casa da Capital pelas equipes do Corpo de Bombeiros

Equipes CCR MSVia ajudaram no socorro e aguardam a chegada da Polícia Civil e da Perícia para fazer as investigações iniciais sobre o acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também