Acidente entre carro e caminhão termina em duas mortes na BR-262

Durante as primeiras horas da manhã, desta segunda-feira (26), um grave acidente entre carro e caminhão foi registrado na BR-262, entre Campo Grande e Três Lagoas, que culminou na morte de pelo menos duas pessoas, ainda não identificadas.

O JD1 Notícias apura as circunstâncias do acidente, mas foi repassado que a colisão entre os dois veículos aconteceu de maneira frontal.

Conforme informado, o acidente foi registrado a cerca de 55 quilômetros de Campo Grande. A princípio, a informação que consta é que as pessoas que morreram estavam no veículo de passeio.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia Científica teriam sido acionados para dar prosseguimento ao atendimento da ocorrência, que contou com o suporte do Corpo de Bombeiros da Capital.

