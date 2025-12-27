Menu
Polícia

Acidente entre carros deixa dez mortos na BR-101

Colisão frontal ocorreu em Mucuri, no extremo sul da Bahia

27 dezembro 2025 - 13h20Sarah Chaves

Dez pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros neste sábado (27), em um trecho da BR-101, no município de Mucuri, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos colidiram de frente.

Após a batida, os carros pegaram fogo e a rodovia precisou ser interditada. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente nem sobre a identificação das vítimas.

Mucuri está localizada próxima à divisa da Bahia com o Espírito Santo.

