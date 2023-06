Acidente envolvendo cinco veículos deixa mortos e vítimas presas às ferragens em MS

Um grave acidente envolvendo três carretas, um caminhão e um carro de passeio pode ter causado mortes na MS-276, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia, na tarde desta quarta-feira (14). As vítimas estariam presas às ferragens.

De acordo com as informações do site Nova News, acidente teria ocorrido na região do Córrego Samambaia.

A dinâmica do acidente, até agora levantada, aponta que uma das carretas havia quebrado na pista e parou às margens da rodovia. No entanto, por motivos ainda a serem apurados, uma Volkswagen Saveiro acabou colidindo contra um caminhão.

Para evitar maiores problemas, uma carreta que seguia atrás parou no meio da rodovia. Porém, outras duas carretas acabaram colidindo frontalmente, possivelmente ao tentar desviar da que estava parada.

As informações iniciais apontam que as vítimas estão presas às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foram acionadas para ir até o local fazer a remoção e socorrer os sobreviventes.

O caso será atualizado quando houver mais informações.

