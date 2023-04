Acidente grave deixa dois mortos e seis feridos em MS

Um grave acidente registrado na noite de sábado (15), no km 55 da rodovia MS-157, entre os municípios e Itaporã e Maracaju, deixou dois mortos e outras seis pessoas feridas.

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas foram identificadas como Manoel Messias Ferreira e Joceleu Pereira Siqueira, ambos de 52 anos. Eles eram os motoristas dos dois veículos envolvidos na colisão.

Joceleu conduzia um Fiat Uno sentido Maracaju e Manoel estava em um Volkswagem Gol no sentido oposto, quando por motivos ainda a serem identificados, acabaram colidindo frontalmente.

Uma testemunha que passava pelo local contou que parou para ajudar os sobreviventes a saírem de dentro do Uno, onde ficaram aguardando o Corpo de Bombeiros de Maracaju e de Dourados por cerca de 1h. No local não havia sinal de celular, por isso quem passava pelo acidente se prontificou a seguir viagem até encontrar rede.

As equipes de Perícia e da Polícia Rodoviária Estadual identificaram que não há faixa lateral nem central na via.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como morte a esclarecer e será investigado.

Sites do interior apontam que dentro do Uno eram transportadas seis pessoas, entre adultos e crianças. No carro foram encontradas algumas latas de bebida alcoolica.

