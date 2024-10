Acidente grave deixa um morto e dois feridos em Guia Lopes da Laguna

Floriano Arguilera, de 52 anos, morreu depois que o carro em que ele estava sair da pista e capotar várias vezes na MS-382, próximo da cidade de Guia Lopes da Laguna. O acidente aconteceu durante a manhã de segunda-feira (30).

Conforme as informações do site Jardim MS News, a vítima estava em um Fiat Uno, junto com mais dois amigos, de 49 e 61 anos. Em determinado momento da viagem, o motorista perdeu o controle de direção, saindo da pista e capotando várias vezes.

Populares que passavam pelo local e viram o acidente acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente até o veículo. O sargento André Rios e o cabo Canhete retiraram uma das vítimas que estava presa às ferragens, pois o carro poderia pegar fogo a qualquer momento.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, socorrendo os três para o Hospital Edelmira Nunes de Oliveira. Porém, ao chegar na unidade de saúde, Floriano acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu.

Os outros dois ocupantes do carro foram estabilizados pelas equipes médicas e transferidos para a cidade de Campo Grande.

Ainda segundo o site, as vítimas moravam no distrito de Vista Alegre e estavam trabalhando em uma fazenda na região, por isso seguiam juntos no carro.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e registrou o acidente. As causas do capotamento ainda serão investigadas.

