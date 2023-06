Acidente mata um e deixa outros três feridos na MS-162, em Sidrolândia

A passageira de uma van de transporte rodoviário, identificada como Fabiana Melo, de 43 anos, morreu durante um grave acidente na manhã desta segunda-feira (19), na MS-162, em Sidrolândia.

Conforme o site Sidrolândia News, a van em que a vítima estava tinha como destino a fronteira com o Paraguai, transportando outras seis pessoas – além da vítima fatal.

Ao fazer uma curva, na MS-162, a van foi atingida por um Honda Civic que seguia no sentido contrário e invadiu a preferencial. Com a forma do impacto, Fabiana faleceu na hora.

Outras três pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas para o hospital de Sidrolândia.

Além das equipes de socorro e resgate, a Polícia Militar Rodoviária e a Perícia estiveram no local para fazer as investigações iniciais sobre o assunto.

Deixe seu Comentário

Leia Também