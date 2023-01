Acidente na BR-163 foi causado por aquaplanagem, afirma motorista da caminhonete

O motorista da caminhonete S10 que capotou na tarde desta terça-feira (31) na BR-163, em Campo Grande, contou ao JD1 que o acidente ocorreu devido a aquaplanagem do veículo na pista por conta a chuva.

Segundo o motorista, enquanto dirigia o veículo, ele começou a aquaplanar, fenômeno em que a água na pista cria uma espécie de “capa” ao redor da roda do veículo, fazendo com que ele perdesse o controle da caminhonete e girasse na via antes de capotar uma vez e parar em pé novamente.

O homem explicou que estava voltando de Santa Rita do Pardo com sua família e seguida para Rio Verde. No veículo estava, além do motorista, um adulto e duas crianças, que não tiveram suas idades reveladas.

Durante o acidente, uma das crianças teve um corte na sua perna e ficou presa dentro do veículo, já que as portas da caminhonete travaram após o acidente. O motorista também precisou ser resgatado, já que estava mancando de uma das pernas.

Todos os ocupantes do veículo foram resgatados pela CCR MSVia. O estado de saúde dos envolvidos no acidente não foi divulgado pela equipe responsável pelo resgate.

