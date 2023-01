Idosa se acidenta e deixa poste suspenso por fios na Júlio de Castilho

Um incidente na tarde desta segunda-feira (2), deu um susto em uma idosa de 73 anos e deixou um poste suspenso por fios de alta tensão na Júlio de Castilho com a rua Três Lagoas.



A mulher que dirigia um veículo Fox seguia pela rua Três Lagoas e ao entrar na Júlio de Castilho bateu em um poste do canteiro central. Uma comerciante que afirma ter visto a batida, disse que o carro parecia estar sem freio, no entanto informação não foi confirmada pela motorista.

A Polícia e o Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência e a idosa foi atendida sem ferimentos. Os filhos dela foram até o local do acidente para retirar o veículo da via e ajudar a mãe.



Já o carro teve a dianteira toda amassada, além do poste que deve ser avaliado por equipes de energia e manutenção.

