Acidente termina com caminhão quase caindo de viaduto na BR-262 em Terenos

Um acidente na BR-262, em trecho que passa por Terenos, terminou com um caminhão quase caindo de um viaduto, que passa por cima da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) na tarde desta quarta-feira (9).

Segundo informações do portal de notícias local Liga da Justiça Rádio e TV, o acidente aconteceu no trecho sentido Aquidauana, no km 393 da rodovia federal, e envolveu três veículos e a carreta.

Ainda não se tem informações sobre as causas ou dinâmica do acidente, ou se houveram vítimas fatais.

Veja vídeo do acidente:

PATRULHA LDJ Acidente AGORA na BR-262 passando a PRF sentido Aquidauana no primeiro pontilhão em Terenos! As informações serão atualizadas , não obtivemos informações sobre a dinâmica do acidente e sobre os envolvidos!!! Posted by Liga da Justiça rádio/tv on Wednesday, October 9, 2024

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também