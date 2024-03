Um acidente terminou com um casal precisando ser socorrido na MS-450, próximo ao Clube de Laço, em Aquidauana, após o veículo em que estavam se chocar, por volta das 18h30, contra uma árvore próxima à rodovia.

Segundo o portal Dourados News, a condutora do veículo perdeu o controle do carro, um Citroen, e acabou se cochando contra a árvore. Por conta da batida, o veículo acabou ficando atravessado na pista.

Segundo testemunhas, o homem dirigia o veículo antes do acidente, mas que houve uma troca de motoristas pouco tempo antes da batida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento às vítimas. O passageiro foi resgatado consciente, com ferimentos no rosto e joelho, já que a motorista foi socorrida se queixando de dores no joelho e braço.

