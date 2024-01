Capotamento no Anel Rodoviário deixa mulher e duas crianças feridas

Caroliny Martins, com Sarah Chaves

Um carro Prisma capotou no Anel Rodoviário, sentido Rochedo à Cuiabá, na manhã deste sábado (6), em Campo Grande, após um carro Celta invadir a pista e colidir com ele.

O motorista, de 36 anos, do Prisma estava trafegando sentido Rochedo (na preferencial), quando o Celta estava saindo de um cruzamento de uma área rural e chocou com o Prisma, que capotou. A esposa e os filhos, de 10 e 4 anos, que estavam no Prisma tiveram alguns ferimentos e foram socorridos.

O motorista do Celta, Leonardo, de 26 anos, estava com um amigo no carro, saindo de uma fazenda, após visitar um rio na área local, e trafegava a 30km/h quando invadiu a rodovia.

De acordo com os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que faziam o levantamento no local, os motoristas fizeram o teste do bafômetro, que deram negativo para teor alcoólico, os veículos estavam regularizados e a CNH em dia de ambos motoristas.

