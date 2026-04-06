VÍDEO: Acusado de descumprir medida protetiva é preso pela Deam em Campo Grande

Investigadores da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam) cumpriram mandado de prisão preventiva contra J.R.F.C., de 20 anos, no bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande, por descumprimento de medidas protetivas.

A captura ocorreu no sábado (4), após ordem judicial, depois que a vítima procurou a 1ª Deam para denunciar o comportamento do acusado. Segundo o relato, mesmo ciente das restrições impostas pela Justiça e utilizando tornozeleira eletrônica, o rapaz teria passado em frente a um dos endereços protegidos em uma motocicleta.

Ainda conforme a denúncia, ao se aproximar do local, o acusado retirou o capacete e teria demonstrado atitude de afronta, deixando o local em seguida. Diante da situação, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

Após ser localizado, o acusado foi detido e encaminhado para a 1ª Deam, onde foram adotadas as formalidades de polícia judiciária. Ele permanece à disposição da Justiça.

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