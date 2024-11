Acusado de envolvimento em chacina no Rio Grande do Sul é preso na Capital

Rapaz, de 25 anos, foi preso pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa) durante a manhã desta quinta-feira (31), na cidade de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, ele estava foragido do estado do Rio Grande do Sul já que era suspeito de ter participado de uma chacina em que quatro pessoas foram mortas, no município de Rolante, distante 100 km de Porto Alegre.

A chacina teria acontecido durante uma disputa por tráfico de drogas em setembro deste ano. Após a identificação do rapaz, as autoridades representaram pela prisão preventiva dele, mas ele estava escondido em Campo Grande.

Agora, o suspeito passará por audiência de custódia e deve ser transferido ao estado de origem na sequência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também