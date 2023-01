Acusado de feminicídio é preso após três dias do crime em Naviraí

Acusado de tentativa de feminicídio em Naviraí, cidade localizada a 364 Km de Campo Grande, foi preso na tarde de quarta-feira (18), pela Polícia Civil. O homem que não teve o nome divulgado teria agredido sua então companheira com uma faca no último dia 15 deste mesmo mês.

A vítima foi atingida por dois golpes de faca de cozinha e posteriormente encaminhada aio hospital. Conforme relato policial, a filha da mulher de sete anos assistiu tudo, sendo ela a responsável por alertar os vizinhos pedindo por socorro.

Autor, de 47 anos, foi preso preventivamente após pedido da delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Ele se encontra em uma cela da delegacia do município onde deve aguardar decisão da justiça.

O Caso

Em registro realizado na delegacia, a mulher que sofreu violência doméstica relatou manterem uma relação há cerca de um ano e que na noite anterior ao ocorrido ambos teriam saído. Porém, ao chegar, o agressor passou a questioná-la sobre sua saída, diante da situação ela se recusou a dar satisfação já ele havia passado a noite fora de casa.

Nervoso, o homem teria saído da residência e ao retornar já teria seguido em sua direção portando uma faca, na qual utilizou para golpeá-la. A filha da vítima, de sete anos, teria presenciado o padrasto chegando bêbado em casa e o momento em que ele tentava matar sua mãe e que diante disso saiu em busca de socorro na vizinhança.

Contudo, o suspeito apresentou versão diferente, afirmando que a então parceira teria o agredido verbalmente, com vários xingamentos. Ele sentiu ciúmes, ficou cego pelas palavras que ela disse e quando viu “já tinha feito”.

Foram dois golpes dados na vítima, que segundo ele teriam feito com que ela caísse e batesse a cabeça na mesa de centro, o que o levou a acreditar que a teria matado, fazendo com que ele fugisse do local.

O socorro só foi acionado pela Polícia Militar que chegou minutos depois, encontrado a mulher sufocando com o próprio sangue.

